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Пассажиропотоки через аэропорты Украины за январь-март 2019 года выросли на 21% до 4,4 миллиона человек.
Соответствующую информацию распространил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook, передаёт РБК-Украина.
Согласно данным министерства, с начала года пассажиропоток в аэропорту «Борисполь» вырос на 14,9% до 1,69 миллионов пассажиров, в аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого на 53,5% до 370 тысяч пассажиров.
Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа» раскритиковал работу руководства КП «Николаевский международнародный аэропорт» и пообещал обсудить этот вопрос с главой Николаевской ОГА Александром Стадником.
В частности, глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в ходе встречи руководства ОГА с нардепами и депутатами областного и городского советов похвалил директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барну, назвав его компетентным специалистом.
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Пассажиропотоки через аэропорты Украины за январь-март 2019 года выросли на 21% до 4,4 миллиона человек.
Соответствующую информацию распространил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook, передаёт РБК-Украина.
Согласно данным министерства, с начала года пассажиропоток в аэропорту «Борисполь» вырос на 14,9% до 1,69 миллионов пассажиров, в аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого на 53,5% до 370 тысяч пассажиров.
Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа» раскритиковал работу руководства КП «Николаевский международнародный аэропорт» и пообещал обсудить этот вопрос с главой Николаевской ОГА Александром Стадником.
В частности, глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в ходе встречи руководства ОГА с нардепами и депутатами областного и городского советов похвалил директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барну, назвав его компетентным специалистом.
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