Бывший главный агроном госпредприятия «Степовое» Владимир Дикий, проработавший в хозяйстве 53 года, считает, что большая часть земли ГП будет продана во время приватизации.

С таким заявлением он выступил 11 января на собрании работников и пенсионеров ГП «Степовое», передает корреспондент НикВести.

– Власть разрабатывает документ, которым будет определяться, сколько земли государственных предприятий подлежит приватизации, а сколько – распаеванию. Государственное имущество, которое есть в нашем хозяйстве, – фермы, строения, техника и прочее – будет передаваться единым комплексом. Его никто не возьмет (имущественный комплекс при приватизации, - прим.), потому что нужна земля. Сколько останется земли на распаевание, никто не знает. Если нам дадут по 2 гектара – это будет очень хорошо, - отметил Владимир Дикий.

Также, по его мнению, приватизация госпредприятия приведет к упадку села, поскольку там не будет работы:

– Мы потеряем рабочие места, хозяйство, и будет наше село такое же, как все села вокруг, - сказал он.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник проигнорировал назначенное на субботу, 11 января, собрание трудового коллектива государственного предприятия «Степовое» относительно кризисной ситуации, связанной с распаевкой земель. Жителей села возмутило, что губернатор не приехал на встречу, принять участие в которой обещал им ранее. При этом они заявили, что нужно перекрывать дороги, поскольку «надежды больше нет».

Позже стало известно, что глава ОГА Александр Стадник не присутствовал на собрании жителей села Степового, потому что в это время принимал участие в отчетной конференции Федерации футбола Николаевской области, на которой поздравил футболистов со сменой названия организации.

Также во время собрания новый руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что вскоре будет уволена часть работников, которые «не нужны», но конкретную цифру озвучить отказался.

Кроме того, с мая 2018 года на госпредприятии «Степовое» были уволены 77 человек, вследствие этого они лишились права получить земельный пай.