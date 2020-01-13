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С 16 января вступают в силу нормы закона о языке, согласно которым вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть на украинском языке.
Об этом сообщили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.
— 16 января 2020 вступают в силу нормы статьи 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят Верховной Радой Украины 25 апреля прошлого года. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке, — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания и/или вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, могут кроме украинского использовать в рекламе любой язык ЕС.
За нарушение закона предусмотрена административная ответственность и наложение штрафа на сумму от 3400 до 5100 гривен.
Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о функционировании украинского языка как государственного.
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С 16 января вступают в силу нормы закона о языке, согласно которым вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть на украинском языке.
Об этом сообщили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.
— 16 января 2020 вступают в силу нормы статьи 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят Верховной Радой Украины 25 апреля прошлого года. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке, — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания и/или вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, могут кроме украинского использовать в рекламе любой язык ЕС.
За нарушение закона предусмотрена административная ответственность и наложение штрафа на сумму от 3400 до 5100 гривен.
Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о функционировании украинского языка как государственного.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов