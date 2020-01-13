Уровень безработицы в Украине в 2019 году признан одним из самых высоких по сравнению с другими европейскими странами.

Об этом свидетельствует «Обзор рынка труда» Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Сообщается, что уровень безработицы в Украине среди граждан в возрасте 15-70 лет составил 7,3%. Выше уровень безработицы во Франции — 8,3%, Италии — 9,1 и Испании — 13,9%.

В тоже время в Чехии показатель безработицы был на уровне 2,1%, а в Германии — 3,1%.

Также отмечается, что Украина занимает одно из последних мест по уровню занятости – 52,7%, опередив такие страны, как Бельгия – 51,8%, Франция – 50,6, Испания – 49,9 и Италия – 45,2%.

Самый высокий уровень безработицы в стране зафиксирован в Тернопольской, Волынской и Донецкой областях.

Напомним, Кабинет Министров Украины ожидает, что уровень официальной безработицы в Украине сократится до 6% к 2022 году. Сейчас он составляет 8,5%.