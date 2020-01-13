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Уровень безработицы в Украине в 2019 году признан одним из самых высоких по сравнению с другими европейскими странами.
Об этом свидетельствует «Обзор рынка труда» Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Сообщается, что уровень безработицы в Украине среди граждан в возрасте 15-70 лет составил 7,3%. Выше уровень безработицы во Франции — 8,3%, Италии — 9,1 и Испании — 13,9%.
В тоже время в Чехии показатель безработицы был на уровне 2,1%, а в Германии — 3,1%.
Также отмечается, что Украина занимает одно из последних мест по уровню занятости – 52,7%, опередив такие страны, как Бельгия – 51,8%, Франция – 50,6, Испания – 49,9 и Италия – 45,2%.
Самый высокий уровень безработицы в стране зафиксирован в Тернопольской, Волынской и Донецкой областях.
Напомним, Кабинет Министров Украины ожидает, что уровень официальной безработицы в Украине сократится до 6% к 2022 году. Сейчас он составляет 8,5%.
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Уровень безработицы в Украине в 2019 году признан одним из самых высоких по сравнению с другими европейскими странами.
Об этом свидетельствует «Обзор рынка труда» Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Сообщается, что уровень безработицы в Украине среди граждан в возрасте 15-70 лет составил 7,3%. Выше уровень безработицы во Франции — 8,3%, Италии — 9,1 и Испании — 13,9%.
В тоже время в Чехии показатель безработицы был на уровне 2,1%, а в Германии — 3,1%.
Также отмечается, что Украина занимает одно из последних мест по уровню занятости – 52,7%, опередив такие страны, как Бельгия – 51,8%, Франция – 50,6, Испания – 49,9 и Италия – 45,2%.
Самый высокий уровень безработицы в стране зафиксирован в Тернопольской, Волынской и Донецкой областях.
Напомним, Кабинет Министров Украины ожидает, что уровень официальной безработицы в Украине сократится до 6% к 2022 году. Сейчас он составляет 8,5%.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
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Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
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|
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