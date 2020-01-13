|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:26
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:54
|Заход солнца:
|16:18
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Об этом сообщил BBC.
Так, с 13 января пары смогут зарегистрироваться для вступления в брак, а первые церемонии пройдут в феврале.
Также в Северной Ирландии признают браки пар, которые поженились в других странах. Те, кто находятся в гражданском браке, пока не смогут его узаконить. Офис Северной Ирландии работает над переоформлением гражданского партнерства и определением роли церкви в однополых браках.
Кроме того, гетеросексуальным парам разрешили вступать в гражданский брак.
На территории Великобритании однополые браки разрешили в Англии, Шотландии и Уэльсе еще с 2014 года.
Напомним, 13 января впервые за почти три года парламент Северной Ирландии возобновил работу.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Об этом сообщил BBC.
Так, с 13 января пары смогут зарегистрироваться для вступления в брак, а первые церемонии пройдут в феврале.
Также в Северной Ирландии признают браки пар, которые поженились в других странах. Те, кто находятся в гражданском браке, пока не смогут его узаконить. Офис Северной Ирландии работает над переоформлением гражданского партнерства и определением роли церкви в однополых браках.
Кроме того, гетеросексуальным парам разрешили вступать в гражданский брак.
На территории Великобритании однополые браки разрешили в Англии, Шотландии и Уэльсе еще с 2014 года.
Напомним, 13 января впервые за почти три года парламент Северной Ирландии возобновил работу.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов