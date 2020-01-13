Об этом сообщил BBC.

Так, с 13 января пары смогут зарегистрироваться для вступления в брак, а первые церемонии пройдут в феврале.

Также в Северной Ирландии признают браки пар, которые поженились в других странах. Те, кто находятся в гражданском браке, пока не смогут его узаконить. Офис Северной Ирландии работает над переоформлением гражданского партнерства и определением роли церкви в однополых браках.

Кроме того, гетеросексуальным парам разрешили вступать в гражданский брак.

На территории Великобритании однополые браки разрешили в Англии, Шотландии и Уэльсе еще с 2014 года.

Напомним, 13 января впервые за почти три года парламент Северной Ирландии возобновил работу.