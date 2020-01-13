|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:26
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:54
|Заход солнца:
|16:18
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Королева Великобритании Елизавета II поддержала желание герцога и герцогини Сассекских отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном после совещания в Сандрингемском дворце.
— Несмотря на то, что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью нашей семьи, - сказано в заявлении.
Согласно заявлению, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время часть времени в Канаде, а часть - в Британии.
Елизавета II попросила, чтобы окончательные решения были приняты в течение ближайших дней.
Во встрече в Сандрингемском дворце, помимо королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, принимали участие отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям. Предполагалось, что супруга Гарри Меган примет участие в разговоре по телефону.
В конце 2019 года Гарри и Меган устранились от исполнения своих рождественских королевских обязанностей и вместе с маленьким сыном Арчи уехали в канадскую провинцию Британская Колумбия. В начале 2020 года они объявили, что складывают с себя королевские обязанности и намерены жить попеременно в Северной Америке и Великобритании.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Королева Великобритании Елизавета II поддержала желание герцога и герцогини Сассекских отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном после совещания в Сандрингемском дворце.
— Несмотря на то, что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью нашей семьи, - сказано в заявлении.
Согласно заявлению, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время часть времени в Канаде, а часть - в Британии.
Елизавета II попросила, чтобы окончательные решения были приняты в течение ближайших дней.
Во встрече в Сандрингемском дворце, помимо королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, принимали участие отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям. Предполагалось, что супруга Гарри Меган примет участие в разговоре по телефону.
В конце 2019 года Гарри и Меган устранились от исполнения своих рождественских королевских обязанностей и вместе с маленьким сыном Арчи уехали в канадскую провинцию Британская Колумбия. В начале 2020 года они объявили, что складывают с себя королевские обязанности и намерены жить попеременно в Северной Америке и Великобритании.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов