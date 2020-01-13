Каховский городской совет получил письмо от Украинского института национальной памяти с требованием снести памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели».

Об этом написал мэр города Андрей Дяченко на своей странице в Facebook.

— Неутешительные новости. На днях исполком получил письмо с жестким требованием снести Легендарной тачанки. Институт национальной памяти считает, что самый масштабный памятник Херсонщины «символизирует коммунистический тоталитарный режим» (письмо в приложении) и подлежит немедленной декоммунизации, - написал Андрей Дяченко.

В письме ведомства указано, что памятники являются символикой коммунистического режима и подлежат обязательному демонтажу. В связи с этим 16 января горсовет Каховки соберется на внеочередное заседание, чтобы решить дальнейшую судьбу местной достопримечательности.

Мэр Каховки отметил, что ответственность за требование снести памятник лежит на руководителе Института национальной памяти Антона Дробовича, который был назначен «действующим президентом Зеленским и партией «Слуга народа».

— Поэтому параллельно я готовлю обращение к президенту, губернатору Юрию Гусеву и нардепу Владимиру Иванову. Будьте уверены, каховчане не простят, если мы позволим утилизировать «Тачанку», - написал каховский городской голова.

Напомним, новоизбранный глава Института нацпамяти Антон Дробович назвал среди приоритетов работы в 2020 году декоммунизацию, голодомор-геноцид и противодействие российской гибридной агрессии.