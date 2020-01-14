Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Коллайдер должны разработать и построить за 10 лет. Его примерная стоимость от 1,6 до 2,6 миллиарда долларов.

С помощью коллайдера ученые будут изучать взаимодействие и внутреннее строение и Первые эксперименты должны начать в 2029 или 2030 году.

Новый электронно-ионный коллайдер будут строить с ускорителя тяжелых ионов в Брукгейвенской лаборатории. Установка будет работать до 2024 года, затем ее выключат на несколько лет для подключения нового оборудования.