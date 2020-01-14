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Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Коллайдер должны разработать и построить за 10 лет. Его примерная стоимость от 1,6 до 2,6 миллиарда долларов.
С помощью коллайдера ученые будут изучать взаимодействие и внутреннее строение протонов и нейтронов. Первые эксперименты должны начать в 2029 или 2030 году.
Новый электронно-ионный коллайдер будут строить с ускорителя тяжелых ионов в Брукгейвенской лаборатории. Установка будет работать до 2024 года, затем ее выключат на несколько лет для подключения нового оборудования.
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Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Коллайдер должны разработать и построить за 10 лет. Его примерная стоимость от 1,6 до 2,6 миллиарда долларов.
С помощью коллайдера ученые будут изучать взаимодействие и внутреннее строение протонов и нейтронов. Первые эксперименты должны начать в 2029 или 2030 году.
Новый электронно-ионный коллайдер будут строить с ускорителя тяжелых ионов в Брукгейвенской лаборатории. Установка будет работать до 2024 года, затем ее выключат на несколько лет для подключения нового оборудования.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов