В Харькове сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали подозреваемого в организации контрабанды психотропов гражданина одной из стран ЕС, учившегося в украинском вузе.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

— Сотрудники СБУ задержали организатора канала в Харькове во время сбыта очередной партии психотропных за 200 тыс. грн. У злоумышленника изъято полимерный пакет с амфетамином общим весом почти один килограмм, - сообщил Владислав Абдула.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства задержанному иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.305 (контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч.3 ст.307 (сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что задержанный также планировал создать сеть сбыта психотропов на территории Харьковской и соседних областей. Партии амфетамина, мефедрон, экстази и ЛСД задержанный перевозил лично, скрывая их при пересечении границы в личных вещах.

Ранее, Служба безопасности Украины в Одесской области в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков разоблачила и блокировала морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки на сумму 20 миллионов долларов.