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В Харькове сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали подозреваемого в организации контрабанды психотропов гражданина одной из стран ЕС, учившегося в украинском вузе.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
— Сотрудники СБУ задержали организатора канала в Харькове во время сбыта очередной партии психотропных за 200 тыс. грн. У злоумышленника изъято полимерный пакет с амфетамином общим весом почти один килограмм, - сообщил Владислав Абдула.
В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства задержанному иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.305 (контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч.3 ст.307 (сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что задержанный также планировал создать сеть сбыта психотропов на территории Харьковской и соседних областей. Партии амфетамина, мефедрон, экстази и ЛСД задержанный перевозил лично, скрывая их при пересечении границы в личных вещах.
Ранее, Служба безопасности Украины в Одесской области в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков разоблачила и блокировала морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки на сумму 20 миллионов долларов.
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В Харькове сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали подозреваемого в организации контрабанды психотропов гражданина одной из стран ЕС, учившегося в украинском вузе.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
— Сотрудники СБУ задержали организатора канала в Харькове во время сбыта очередной партии психотропных за 200 тыс. грн. У злоумышленника изъято полимерный пакет с амфетамином общим весом почти один килограмм, - сообщил Владислав Абдула.
В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства задержанному иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.305 (контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч.3 ст.307 (сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что задержанный также планировал создать сеть сбыта психотропов на территории Харьковской и соседних областей. Партии амфетамина, мефедрон, экстази и ЛСД задержанный перевозил лично, скрывая их при пересечении границы в личных вещах.
Ранее, Служба безопасности Украины в Одесской области в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков разоблачила и блокировала морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки на сумму 20 миллионов долларов.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов