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Обвинительный акт в деле о поджоге белорусского асфальтного завода в Новобугском районе направлен в суд.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Как известно, 22 февраля 2019 года трое злоумышленников, 30, 35 и 42 лет, проникли на территорию асфальтного завода избили и связали охранника, после чего подожгли щитовую пульта управления и генератор предприятия зажигательной смесью.
— В течение пяти месяцев проведен полный комплекс следственных и розыскных мероприятий с привлечением лучших специалистов. Оперативные сотрудники выслеживали воров и собирали доказательства их преступной деятельности. 1 августа 2019 года, благодаря умело скоординированным мерам, двух злоумышленников задержали в Одессе. Третий фигурант пока еще находится в розыске. В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые уголовники использовали для связи, и автомобиль, на котором они передвигались в день совершения преступления. Мотивом совершения преступления стала бизнес-конкуренция, - сказано в сообщении.
Сумма понесенных в результате уголовных преступлений предприятием убытков составила более 16 миллионов гривен.
— Действия злоумышленников квалифицированы по части 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и часть 2 статьи 146 УК Украины (незаконное лишение свободы потерпевшего (охранника завода), совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с причинением последнем физических страданий). Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре.
Напомним, 1 августа 2019 года, в Одессе оперативники уголовного розыска Главного управления Национальной полиции Николаевской области при поддержке спецподразделений задержали подозреваемых в совершении поджога асфальтного завода белорусской фирмы «Строительно-монтажный трест №8».
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Обвинительный акт в деле о поджоге белорусского асфальтного завода в Новобугском районе направлен в суд.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Как известно, 22 февраля 2019 года трое злоумышленников, 30, 35 и 42 лет, проникли на территорию асфальтного завода избили и связали охранника, после чего подожгли щитовую пульта управления и генератор предприятия зажигательной смесью.
— В течение пяти месяцев проведен полный комплекс следственных и розыскных мероприятий с привлечением лучших специалистов. Оперативные сотрудники выслеживали воров и собирали доказательства их преступной деятельности. 1 августа 2019 года, благодаря умело скоординированным мерам, двух злоумышленников задержали в Одессе. Третий фигурант пока еще находится в розыске. В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые уголовники использовали для связи, и автомобиль, на котором они передвигались в день совершения преступления. Мотивом совершения преступления стала бизнес-конкуренция, - сказано в сообщении.
Сумма понесенных в результате уголовных преступлений предприятием убытков составила более 16 миллионов гривен.
— Действия злоумышленников квалифицированы по части 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и часть 2 статьи 146 УК Украины (незаконное лишение свободы потерпевшего (охранника завода), совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с причинением последнем физических страданий). Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре.
Напомним, 1 августа 2019 года, в Одессе оперативники уголовного розыска Главного управления Национальной полиции Николаевской области при поддержке спецподразделений задержали подозреваемых в совершении поджога асфальтного завода белорусской фирмы «Строительно-монтажный трест №8».
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
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