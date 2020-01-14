Во всех поликлинических отделениях городских больниц Николаева есть достаточное количество вакцины против бешенства.

Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Николаевского горсовета.

— Вакцина против бешенства есть в наличии в достаточном количестве во всех поликлинических отделениях городских больниц, в том числе и детской. Вакцина и процедура прививки являются бесплатными, - сообщили в горздраве.

Как известно, 11 января в Николаевской области 31-летнего мужчину, которого в августе 2019 года укусила бездомная собака, госпитализировали в больницу, у мужчины наблюдали гидро- и аэрофобию. 12 января мужчина умер от тяжелой формы бешенства.

Также известно, что специалисты главного управления Госпотребслужбы не фиксировали факт бешенства собак в Николаевской области, несмотря на укус мужчины в Арбузинском районе в августе прошлого года.