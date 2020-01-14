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Во всех поликлинических отделениях городских больниц Николаева есть достаточное количество вакцины против бешенства.
Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Николаевского горсовета.
— Вакцина против бешенства есть в наличии в достаточном количестве во всех поликлинических отделениях городских больниц, в том числе и детской. Вакцина и процедура прививки являются бесплатными, - сообщили в горздраве.
Как известно, 11 января в Николаевской области 31-летнего мужчину, которого в августе 2019 года укусила бездомная собака, госпитализировали в больницу, у мужчины наблюдали гидро- и аэрофобию. 12 января мужчина умер от тяжелой формы бешенства.
Также известно, что специалисты главного управления Госпотребслужбы не фиксировали факт бешенства собак в Николаевской области, несмотря на укус мужчины в Арбузинском районе в августе прошлого года.
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Во всех поликлинических отделениях городских больниц Николаева есть достаточное количество вакцины против бешенства.
Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Николаевского горсовета.
— Вакцина против бешенства есть в наличии в достаточном количестве во всех поликлинических отделениях городских больниц, в том числе и детской. Вакцина и процедура прививки являются бесплатными, - сообщили в горздраве.
Как известно, 11 января в Николаевской области 31-летнего мужчину, которого в августе 2019 года укусила бездомная собака, госпитализировали в больницу, у мужчины наблюдали гидро- и аэрофобию. 12 января мужчина умер от тяжелой формы бешенства.
Также известно, что специалисты главного управления Госпотребслужбы не фиксировали факт бешенства собак в Николаевской области, несмотря на укус мужчины в Арбузинском районе в августе прошлого года.
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
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Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
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