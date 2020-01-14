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В Житомире изготовили первую партию бумаги из опавших листьев, по технологии разработанной украинским студентом Валентином Фречкой.
Об этом сообщает ТСН.
Первые образцы бумаги были получены благодаря экспериментам в домашних условиях. Проект уже был представлен на конференциях и конкурсах во Франции, Сербии, Словакии, Польше, Германии, Корее и Китае. В июне 2018 года будучи еще школьником Валентин Фречка получил золото на международной Олимпиаде гениев в США.
Заместитель гендиректора картонного комбината Сергей Рудковский отмечает, что после использования такую бумагу можно переработать еще несколько раз.
— Этот материал после того, как он стал трубочкой может стать упаковкой для яиц, этот материал до 7 раз можно оборачивать,- сказал Сергей Рудковский.
Сначала измельченную и очищенную листву варят в огромных чанах, потом получившаяся масса двигается по конвейеру, лишается влаги, растягивается и становится гладкой бумагой или получает необходимую форму в соседнем цехе, где из нее производят экологичную упаковку для продуктов. После использования бумагу можно снова переработать.
В сентябре 2019 года сообщалось, что в Украине вскоре может начаться производство бумаги из опавших листьев по технологии, предложенной украинским школьником, а ныне студентом КНУ им. Т. Шевченко Валентином Фречкой.
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В Житомире изготовили первую партию бумаги из опавших листьев, по технологии разработанной украинским студентом Валентином Фречкой.
Об этом сообщает ТСН.
Первые образцы бумаги были получены благодаря экспериментам в домашних условиях. Проект уже был представлен на конференциях и конкурсах во Франции, Сербии, Словакии, Польше, Германии, Корее и Китае. В июне 2018 года будучи еще школьником Валентин Фречка получил золото на международной Олимпиаде гениев в США.
Заместитель гендиректора картонного комбината Сергей Рудковский отмечает, что после использования такую бумагу можно переработать еще несколько раз.
— Этот материал после того, как он стал трубочкой может стать упаковкой для яиц, этот материал до 7 раз можно оборачивать,- сказал Сергей Рудковский.
Сначала измельченную и очищенную листву варят в огромных чанах, потом получившаяся масса двигается по конвейеру, лишается влаги, растягивается и становится гладкой бумагой или получает необходимую форму в соседнем цехе, где из нее производят экологичную упаковку для продуктов. После использования бумагу можно снова переработать.
В сентябре 2019 года сообщалось, что в Украине вскоре может начаться производство бумаги из опавших листьев по технологии, предложенной украинским школьником, а ныне студентом КНУ им. Т. Шевченко Валентином Фречкой.
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