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Украинские спасатели завершили работу на месте авиакатастрофы украинской Боинга авиакомпании «МАУ» в Иране и вернулись домой.
Об этом сообщает Украинская правда.
— 14 января поисковая команда ГСЧС, эксперты МВД и следователи Национальной полиции завершили свою работу на месте катастрофы украинского Боинга в Исламской Республике Иран и вернулись в Украину, - говорится в сообщении.
В столичном аэропорту их встречали секретарь СНБО Алексей Данилов и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.
Украинских специалистов поблагодарили за выполненные поисковые работы, следственные мероприятия и работу по идентификации тел погибших.
Для исследования обломков самолета МАУ, который сбили над Ираном, направляли 15 спасателей ГСЧС.
Они проводили работы по исследованию обломков самолета, которые освобождали от грязи и складывали по рядам на открытой площадке.
Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей 176 пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы, а также обеспечивалось освещения места проведения работ.
Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей ГСЧС проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.
Напомним, что в Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января.
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Украинские спасатели завершили работу на месте авиакатастрофы украинской Боинга авиакомпании «МАУ» в Иране и вернулись домой.
Об этом сообщает Украинская правда.
— 14 января поисковая команда ГСЧС, эксперты МВД и следователи Национальной полиции завершили свою работу на месте катастрофы украинского Боинга в Исламской Республике Иран и вернулись в Украину, - говорится в сообщении.
В столичном аэропорту их встречали секретарь СНБО Алексей Данилов и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.
Украинских специалистов поблагодарили за выполненные поисковые работы, следственные мероприятия и работу по идентификации тел погибших.
Для исследования обломков самолета МАУ, который сбили над Ираном, направляли 15 спасателей ГСЧС.
Они проводили работы по исследованию обломков самолета, которые освобождали от грязи и складывали по рядам на открытой площадке.
Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей 176 пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы, а также обеспечивалось освещения места проведения работ.
Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей ГСЧС проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.
Напомним, что в Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов