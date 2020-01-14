Украинские спасатели завершили работу на месте авиакатастрофы украинской Боинга авиакомпании «МАУ» в Иране и вернулись домой.

Об этом сообщает Украинская правда.

— 14 января поисковая команда ГСЧС, эксперты МВД и следователи Национальной полиции завершили свою работу на месте катастрофы украинского Боинга в Исламской Республике Иран и вернулись в Украину, - говорится в сообщении.

В столичном аэропорту их встречали секретарь СНБО Алексей Данилов и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

Украинских специалистов поблагодарили за выполненные поисковые работы, следственные мероприятия и работу по идентификации тел погибших.

Для исследования обломков самолета МАУ, который сбили над Ираном, направляли 15 спасателей ГСЧС.

Они проводили работы по исследованию обломков самолета, которые освобождали от грязи и складывали по рядам на открытой площадке.

Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей 176 пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы, а также обеспечивалось освещения места проведения работ.

Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей ГСЧС проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.

Напомним, что в Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января.