Об этом сообщил Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, пишет ВВС.

Он отметил, что Национальная служба здравоохранения Великобритании уже начала проводить населению инъекции два раза в год, которые снижают уровень холестерина.

В то же время новые клинические исследования позволят уже до конца 2020 года предложить пациентам новую формулу лекарств inclisiran, которые направлены подавлять ген PCSK9, что приводит к образованию избытка холестерина в крови. Он может заставить печень поглощать больше «плохого» холестерина и растворять его.

Исследования, проводившиеся в Европейской союзе кардиологов прошлого года, показали, что препарат может снизить уровень холестерина в крови в два раза за несколько недель.

Британские чиновники прогнозируют, что это позволит предотвратить 55 тысяч случаев сердечных приступов и инсультов в год. Новые лекарства сначала будут применять только в Англии. Там получить их смогут около 40 тысяч пациентов Национальной службы здравоохранения.

Напомним, суд города Франкфурт-на-Майне (Германия) признал похмелье болезнью.