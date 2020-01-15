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Национальная служба здравоохранения Великобритании начнет применять новый препарат inclisiran, чтобы уберечь население от сердечных приступов и инсультов, которые вызывает холестерин.
Об этом сообщил Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, пишет ВВС.
Он отметил, что Национальная служба здравоохранения Великобритании уже начала проводить населению инъекции два раза в год, которые снижают уровень холестерина.
В то же время новые клинические исследования позволят уже до конца 2020 года предложить пациентам новую формулу лекарств inclisiran, которые направлены подавлять ген PCSK9, что приводит к образованию избытка холестерина в крови. Он может заставить печень поглощать больше «плохого» холестерина и растворять его.
Исследования, проводившиеся в Европейской союзе кардиологов прошлого года, показали, что препарат может снизить уровень холестерина в крови в два раза за несколько недель.
Британские чиновники прогнозируют, что это позволит предотвратить 55 тысяч случаев сердечных приступов и инсультов в год. Новые лекарства сначала будут применять только в Англии. Там получить их смогут около 40 тысяч пациентов Национальной службы здравоохранения.
Напомним, суд города Франкфурт-на-Майне (Германия) признал похмелье болезнью.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании начнет применять новый препарат inclisiran, чтобы уберечь население от сердечных приступов и инсультов, которые вызывает холестерин.
Об этом сообщил Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, пишет ВВС.
Он отметил, что Национальная служба здравоохранения Великобритании уже начала проводить населению инъекции два раза в год, которые снижают уровень холестерина.
В то же время новые клинические исследования позволят уже до конца 2020 года предложить пациентам новую формулу лекарств inclisiran, которые направлены подавлять ген PCSK9, что приводит к образованию избытка холестерина в крови. Он может заставить печень поглощать больше «плохого» холестерина и растворять его.
Исследования, проводившиеся в Европейской союзе кардиологов прошлого года, показали, что препарат может снизить уровень холестерина в крови в два раза за несколько недель.
Британские чиновники прогнозируют, что это позволит предотвратить 55 тысяч случаев сердечных приступов и инсультов в год. Новые лекарства сначала будут применять только в Англии. Там получить их смогут около 40 тысяч пациентов Национальной службы здравоохранения.
Напомним, суд города Франкфурт-на-Майне (Германия) признал похмелье болезнью.