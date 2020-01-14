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Телеведущая Гелар Джабари с иранского государственного телеканала IRIB заявила о том, что уволилась с работы из-за скрытия властью информации, в частности о вине в крушении украинского самолета 8 января.
Об этом она написала на своей странице в Instagram, передаёт Громадське.
— Мне было очень трудно поверить в то, что наши люди были убиты. Простите, что я узнала об этом так поздно. И простите меня за то, что 13 лет я вам врала, — написала Гелар Джабари.
Отметим, что на момент написания этой новости, соответствующий пост на ее странице был уже недоступен.
The Guardian также пишет, что ранее с иранского телеканала IRIB уволилось еще двое сотрудников. Захра Хатами ушла с работы и заявила, что никогда больше не вернется. Ее поддержал коллега Саба Советов.
— После 21 года работы на радио и телевидении я не могу продолжать работать в СМИ. Я не могу, — рассказал Саба Советов.
Решения трех журналистов состоялись на фоне катастрофы в Иране украинского самолета. Сначала чиновники Ирана заявляли, что информация о том, что самолет сбила ракета является ложью, однако затем признали, что ракету в него выпустили силы противовоздушной обороны Ирана.
Напомним, что в Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января.
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Телеведущая Гелар Джабари с иранского государственного телеканала IRIB заявила о том, что уволилась с работы из-за скрытия властью информации, в частности о вине в крушении украинского самолета 8 января.
Об этом она написала на своей странице в Instagram, передаёт Громадське.
— Мне было очень трудно поверить в то, что наши люди были убиты. Простите, что я узнала об этом так поздно. И простите меня за то, что 13 лет я вам врала, — написала Гелар Джабари.
Отметим, что на момент написания этой новости, соответствующий пост на ее странице был уже недоступен.
The Guardian также пишет, что ранее с иранского телеканала IRIB уволилось еще двое сотрудников. Захра Хатами ушла с работы и заявила, что никогда больше не вернется. Ее поддержал коллега Саба Советов.
— После 21 года работы на радио и телевидении я не могу продолжать работать в СМИ. Я не могу, — рассказал Саба Советов.
Решения трех журналистов состоялись на фоне катастрофы в Иране украинского самолета. Сначала чиновники Ирана заявляли, что информация о том, что самолет сбила ракета является ложью, однако затем признали, что ракету в него выпустили силы противовоздушной обороны Ирана.
Напомним, что в Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов