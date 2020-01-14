Об этом она написала на своей странице в Instagram, передаёт Громадське.

— Мне было очень трудно поверить в то, что наши люди были убиты. Простите, что я узнала об этом так поздно. И простите меня за то, что 13 лет я вам врала, — написала Гелар Джабари.

Отметим, что на момент написания этой новости, соответствующий пост на ее странице был уже недоступен.

The Guardian также пишет, что ранее с иранского телеканала IRIB уволилось еще двое сотрудников. Захра Хатами ушла с работы и заявила, что никогда больше не вернется. Ее поддержал коллега Саба Советов.

— После 21 года работы на радио и телевидении я не могу продолжать работать в СМИ. Я не могу, — рассказал Саба Советов.

Решения трех журналистов состоялись на фоне катастрофы в Иране украинского самолета. Сначала чиновники Ирана заявляли, что информация о том, что самолет сбила ракета является ложью, однако затем признали, что ракету в него выпустили силы противовоздушной обороны Ирана.

Напомним, что в Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января.