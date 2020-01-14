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Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.
Сообщается, что 32-летний николаевец подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой причинения тяжких телесных повреждений).
В ходе заседания подозреваемый отрицал свою вину, настаивал на том, что никому не угрожал и требовал каких-либо средств.
Следственный судья Светлана Скрипченко избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 600 тысяч гривен.
Напомним, что в субботу, 11 января, сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований задержали членов ОПГ, которые занималась вымогательством. Позже в полиции рассказали, что члены группировки вымогали у предпринимателя несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. При этом в полиции добавили, что задержали вымогателей в порядке статьи 208 УПК Украины при получении части денег в размере 250 тысяч гривен.
В понедельник, 13 января, судья в Центральном районном суде Николаева избирали меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля 2020 года без права внесения залога подозреваемому в вымогательстве несуществующего долга от предпринимателя.
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Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.
Сообщается, что 32-летний николаевец подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой причинения тяжких телесных повреждений).
В ходе заседания подозреваемый отрицал свою вину, настаивал на том, что никому не угрожал и требовал каких-либо средств.
Следственный судья Светлана Скрипченко избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 600 тысяч гривен.
Напомним, что в субботу, 11 января, сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований задержали членов ОПГ, которые занималась вымогательством. Позже в полиции рассказали, что члены группировки вымогали у предпринимателя несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. При этом в полиции добавили, что задержали вымогателей в порядке статьи 208 УПК Украины при получении части денег в размере 250 тысяч гривен.
В понедельник, 13 января, судья в Центральном районном суде Николаева избирали меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля 2020 года без права внесения залога подозреваемому в вымогательстве несуществующего долга от предпринимателя.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов