Во вторник, 14 января, в Центральном районном суде Николаева избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 600 тысяч гривен еще одному подозреваемому в вымогательстве несуществующего долга от предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Сообщается, что 32-летний николаевец подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой причинения тяжких телесных повреждений).

В ходе заседания подозреваемый отрицал свою вину, настаивал на том, что никому не угрожал и требовал каких-либо средств.

Следственный судья Светлана Скрипченко избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 600 тысяч гривен.

Напомним, что в субботу, 11 января, сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований задержали членов ОПГ, которые занималась вымогательством. Позже в полиции рассказали, что члены группировки вымогали у предпринимателя несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. При этом в полиции добавили, что задержали вымогателей в порядке статьи 208 УПК Украины при получении части денег в размере 250 тысяч гривен.

В понедельник, 13 января, судья в Центральном районном суде Николаева избирали меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля 2020 года без права внесения залога подозреваемому в вымогательстве несуществующего долга от предпринимателя.