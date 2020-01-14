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Святошинский районный суд города Киева начал первое после обмена удерживаемых лиц судебное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения «Беркут», подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года.
Об этом сообщает УНН.
— Святошинский районный суд города Киева объявляет продленным судебное заседание в уголовном производстве... - заявил председательствующий судья Сергей Дячук.
На вопрос судьи относительно явки участников, секретарь судебного заседания заявил о присутствии ряда прокуроров, адвокатов и потерпевших. «Обвиняемые не явились», - отметил секретарь судебного заседания.
— Суд, это безусловно, констатирует, что в данное судебное заседание не явились 5 обвиняемых... Суд лишь сообщает, что из СМИ суду стало известно, что постановлением Киевского апелляционного суда от 28 декабря 2019 года, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб обвиняемых, последним изменено... меры пресечения - Зинченко, Аброськин, Янишевский - каждому отдельно - с содержания под стражей на личное обязательство, а Маринченко и Тамтуре - с домашнего ареста на личное обязательство. Все указанные обвиняемые 29 декабря 2019 года были доставлены под контролем государства на линию разграничения,.. где на выполнение межгосударственных договоренностей стали участниками обмена удерживаемых лиц. Суд подчеркивает по этому поводу,.. что это суду известно исключены из СМИ. Суд констатирует, что никакой официальной информации по этому поводу как перед, во время, так и после, так и по состоянию на сегодня, Святошинский районный суд, по крайней мере до захода в данное помещение, не получал, - указал на это судья.
Ранее сообщалось, что коллегия судей Киевского апелляционного суда, которые 28 декабря освободили из-под стражи экс-беркутовцев, ранее принимала решения в интересах скандальных политиков и режима Януковича во времена Революции Достоинства.
Напомним, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.
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Святошинский районный суд города Киева начал первое после обмена удерживаемых лиц судебное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения «Беркут», подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года.
Об этом сообщает УНН.
— Святошинский районный суд города Киева объявляет продленным судебное заседание в уголовном производстве... - заявил председательствующий судья Сергей Дячук.
На вопрос судьи относительно явки участников, секретарь судебного заседания заявил о присутствии ряда прокуроров, адвокатов и потерпевших. «Обвиняемые не явились», - отметил секретарь судебного заседания.
— Суд, это безусловно, констатирует, что в данное судебное заседание не явились 5 обвиняемых... Суд лишь сообщает, что из СМИ суду стало известно, что постановлением Киевского апелляционного суда от 28 декабря 2019 года, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб обвиняемых, последним изменено... меры пресечения - Зинченко, Аброськин, Янишевский - каждому отдельно - с содержания под стражей на личное обязательство, а Маринченко и Тамтуре - с домашнего ареста на личное обязательство. Все указанные обвиняемые 29 декабря 2019 года были доставлены под контролем государства на линию разграничения,.. где на выполнение межгосударственных договоренностей стали участниками обмена удерживаемых лиц. Суд подчеркивает по этому поводу,.. что это суду известно исключены из СМИ. Суд констатирует, что никакой официальной информации по этому поводу как перед, во время, так и после, так и по состоянию на сегодня, Святошинский районный суд, по крайней мере до захода в данное помещение, не получал, - указал на это судья.
Ранее сообщалось, что коллегия судей Киевского апелляционного суда, которые 28 декабря освободили из-под стражи экс-беркутовцев, ранее принимала решения в интересах скандальных политиков и режима Януковича во времена Революции Достоинства.
Напомним, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
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