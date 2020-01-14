Святошинский районный суд города Киева начал первое после обмена удерживаемых лиц судебное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения «Беркут», подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает УНН.

На вопрос судьи относительно явки участников, секретарь судебного заседания заявил о присутствии ряда прокуроров, адвокатов и потерпевших. «Обвиняемые не явились», - отметил секретарь судебного заседания.

— Суд, это безусловно, констатирует, что в данное судебное заседание не явились 5 обвиняемых... Суд лишь сообщает, что из СМИ суду стало известно, что постановлением Киевского апелляционного суда от 28 декабря 2019 года, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб обвиняемых, последним изменено... меры пресечения - Зинченко, Аброськин, Янишевский - каждому отдельно - с содержания под стражей на личное обязательство, а Маринченко и Тамтуре - с домашнего ареста на личное обязательство. Все указанные обвиняемые 29 декабря 2019 года были доставлены под контролем государства на линию разграничения,.. где на выполнение межгосударственных договоренностей стали участниками обмена удерживаемых лиц. Суд подчеркивает по этому поводу,.. что это суду известно исключены из СМИ. Суд констатирует, что никакой официальной информации по этому поводу как перед, во время, так и после, так и по состоянию на сегодня, Святошинский районный суд, по крайней мере до захода в данное помещение, не получал, - указал на это судья.