В лондонском аэропорту Хитроу установили систему, которая предназначена для блокирования беспилотников, попадающих в его воздушное пространство.

В частности, для обнаружения и идентификации дронов аэропорт использует продукт, произведенный французской компанией Thales SA. Детали контракта в компании не разглашают, однако известно, что Хитроу выбрал голографическую радиолокационную систему, разработанную английской компанией Aveillant Ltd., и приобретенной компанией Thales в 2017 году.

Отмечается, что нелегальные беспилотники являются растущей проблемой для аэропортов, коммунальных служб и заводов. В связи с этим такие компании, как Thales, стремились расширить свое производство, чтобы воспользоваться рыночными возможностями.

В 2018 году в Китае провели испытания такси EHang 184 — квадрокоптера, который может одновременно перевозить до двух пассажиров. Помимо инженеров и главы стартапа, в полётах участвовал заместитель мэра Гуанчжоу, где проводили испытания.