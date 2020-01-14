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С начала эпидемиологического сезона в Украине от осложнений гриппа умерли 5 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- С октября 2019 года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному в Тернопольской области и Запорожье. Ни у кого из умерших не было прививки от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря, - указывается в сообщении.
Всего с 31 сентября по 12 января заболели 2,2 миллиона человек (5,8% населения), из них 1,5 миллиона – дети (68% от всех заболевших). Госпитализированы были 61 842 человека.
3 января 2020 года сообщалось, что в Украине от осложнений вируса гриппа типа А 31 декабря 2019 года умер человек.
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С начала эпидемиологического сезона в Украине от осложнений гриппа умерли 5 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- С октября 2019 года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному в Тернопольской области и Запорожье. Ни у кого из умерших не было прививки от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря, - указывается в сообщении.
Всего с 31 сентября по 12 января заболели 2,2 миллиона человек (5,8% населения), из них 1,5 миллиона – дети (68% от всех заболевших). Госпитализированы были 61 842 человека.
3 января 2020 года сообщалось, что в Украине от осложнений вируса гриппа типа А 31 декабря 2019 года умер человек.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов