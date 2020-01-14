Полиция открыла уголовное производство по факту аварии теплосети на ул. Антоновича в Киеве, в результате чего залило кипятком торговый центр Ocean Plaza.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что по факту происшествия следственный отдел Голосеевского управления Национальной полиции начал уголовное производство по части 1 статьи 270-1 («Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

В рамках досудебного расследования проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия.

Напомним, вечером 13 января на ул. Антоновича в Киеве прорвало трубу с горячей водой. В результате порыва кипяток покрыл проезжую часть дороги и образовались ямы. Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина «Ашан» и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». Всех работников и посетителей эвакуировали. По информации медиков, в результате происшествия пострадали 9 человек.