В Николаеве к административной ответственности привлекли мужчину, который выбрасывал строительный мусор в несанкционированную свалку по улице Карпенко 49/1 у контейнеров ТБО.

Об этом сообщается на странице администрации Заводского района в Facebook.

Как известно, жители двора по улице Карпенко 49/1 в Николаеве жалуются на стихийную свалку, которая образовалась рядом с мусорными баками. С декабря прошлого года мусор по этому адресу еще не вывозили.

Работники администрации Заводского района совместно с участковым нашли гражданина, который нарушал Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в Николаеве.

За нарушение Правил благоустройства, а именно выброс строительного мусора в не отведенных для этого местах на нарушителя составили административный протокол по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич поблагодарил жителей города, которые снимают на видео людей, которые выбрасывают мусор из авто и создают стихийные свалки, а также призвал горожан «присоединяться к этой теме».