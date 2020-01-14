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В течение прошлого года в подразделения полиции Николаевской области поступило 5812 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
По результатам их рассмотрения правоохранители составили 2974 протоколов по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания». Вместе с тем следственные подразделения области начали 41 уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины «Домашнее насилие» по фактам систематического насилия в отношении членов семьи. Из них по 28 уже составлены обвинительные акты.
Всего с начала 2019 на профилактический учет поставлено 2058 обидчиков. В подавляющем большинстве это лица мужского пола (почти 91%). Всего на превентивном учете состоит 1722 человека (91,6% – мужчины).
Также относительно 129 человек полицейские применили срочные запретительные предписания, а в отношении пяти обидчиков – судами выданы ограничительные предписания, согласно которым агрессорам запрещено находиться в местах совместного проживания с пострадавшими лицами.
Шести лицам, допустившим совершение домашнего насилия, аннулированы разрешения на право хранения и ношения оружия, а также изъято оружие.
Ранее сообщалось, что в 2019 году на телефонную линию «102» для реагирования полиции Украины поступило более 115 тысяч звонков с заявлениями о домашнем насилии.
Также в течение 2019 года в полицию обратились 490 жителей Николаева, которые стали жертвами домашнего насилия.
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В течение прошлого года в подразделения полиции Николаевской области поступило 5812 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
По результатам их рассмотрения правоохранители составили 2974 протоколов по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания». Вместе с тем следственные подразделения области начали 41 уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины «Домашнее насилие» по фактам систематического насилия в отношении членов семьи. Из них по 28 уже составлены обвинительные акты.
Всего с начала 2019 на профилактический учет поставлено 2058 обидчиков. В подавляющем большинстве это лица мужского пола (почти 91%). Всего на превентивном учете состоит 1722 человека (91,6% – мужчины).
Также относительно 129 человек полицейские применили срочные запретительные предписания, а в отношении пяти обидчиков – судами выданы ограничительные предписания, согласно которым агрессорам запрещено находиться в местах совместного проживания с пострадавшими лицами.
Шести лицам, допустившим совершение домашнего насилия, аннулированы разрешения на право хранения и ношения оружия, а также изъято оружие.
Ранее сообщалось, что в 2019 году на телефонную линию «102» для реагирования полиции Украины поступило более 115 тысяч звонков с заявлениями о домашнем насилии.
Также в течение 2019 года в полицию обратились 490 жителей Николаева, которые стали жертвами домашнего насилия.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
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|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов