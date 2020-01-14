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Святошинский районный суд Киева арестовал на 60 дней одного из подозреваемых Игоря Редькина, передает Украинская правда.
Суд избрал Редькину меру пресечения в виде содержания под стражей в киевском СИЗО до 11 марта.
Напомним, в воскресенье, 12 января, полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.
Как известно, вечером 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Амина погибла, Адам попал с ранениями в больницу.
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Святошинский районный суд Киева арестовал на 60 дней одного из подозреваемых Игоря Редькина, передает Украинская правда.
Суд избрал Редькину меру пресечения в виде содержания под стражей в киевском СИЗО до 11 марта.
Напомним, в воскресенье, 12 января, полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.
Как известно, вечером 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Амина погибла, Адам попал с ранениями в больницу.
|
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|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов