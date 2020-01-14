Святошинский районный суд Киева арестовал на 60 дней одного из подозреваемых Игоря Редькина, передает Украинская правда.

Суд избрал Редькину меру пресечения в виде содержания под стражей в киевском СИЗО до 11 марта.

Напомним, в воскресенье, 12 января, полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.

Как известно, вечером 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Амина погибла, Адам попал с ранениями в больницу.