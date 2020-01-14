Верховная Рада обновила список памятных дат, которые украинцы будут отмечать в 2020 году. Постановление № 2542 поддержали 327 народных депутатов.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Согласно постановлению, в список памятных дат в 2020 году добавляются такие:

935 лет со времени первого письменного упоминания о городе Луцк (1085);

120 лет со дня основания Национального университета «Запорожская политехника» (19.11.1900);

95 лет со дня основания журнала иностранной литературы «Всесвіт» (15.01.1925);

75 лет со дня основания Одесской государственной академии технического регулирования и качества (02.09.1945);

50 лет со времени основания государственного учреждения «Институт технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины» (1970);

50 лет со дня основания Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств (03.01.1970);

230 лет со времени рождения Федора Симиренко (1790–1867), предпринимателя, основателя и первого руководителя торгово-промышленной фирмы «Братья Яхненко — Симиренко»;

140 лет со времени рождения Моисея Вольфа (1880–1933), ученого, агрария, репрессированного;

7 января — 90 лет со дня рождения Владимира Денисенко (1930–1984), кинорежиссера, сценариста, педагога, народного артиста УССР, репрессированного;

13 января — 120 лет со дня рождения Александра Ковинки (настоящая фамилия — Ковинко) (1900–1985), писателя-юмориста, репрессированного;

5 марта — 140 лет со дня рождения Сергея Бернштейна (1880–1968), ученого, математика, академика Академии наук УССР;

8 марта — 80 лет со дня рождения Леонида Осыки (1940–2001), кинорежиссера, сценариста, народного артиста Украины;

22 марта — 160 лет со дня рождения Порфирия Демуцкого (1860–1927), композитора, хорового дирижера, фольклориста, педагога;

24 марта — 120 лет со дня рождения Ивана Козловского (1900–1993), оперного певца, народного артиста СССР, народного артиста Украины;

3 мая — 120 лет со дня рождения Николая Яковченко (1900–1974), актера театра и кино, народного артиста УССР;

6 июня — 110 лет со дня рождения Георгия Карпенко (1910–1977), ученого в области физико-химической механики материалов, академика Академии наук УССР;

29 июля — 155 лет со дня рождения Андрея Шептицкого (1865–1944), митрополита Украинской Греко-Католической Церкви, общественного деятеля, мецената;

2 октября — 110 лет со дня рождения Анатолия Бережного (1910–1996), ученого, химика, академика Академии наук УССР;

18 октября — 150 лет со дня рождения Владимира Резниченко (1870–1932), ученого, геолога, писателя, переводчика, художника, академика Всеукраинской академии наук;

22 октября — 140 лет со дня рождения Виктора Протопопова (1880–1957), ученого, психиатра, академика Академии наук УССР;

17 декабря — 130 лет со дня рождения Николая Кулешова (1890–1968), ученого, биолога, селекционера, академика Академии наук УССР, репрессированного;

5 марта — 150 лет со дня рождения Евгения Патона (1870–1953), ученый в области мостостроения и электросварки, основателя и первого руководителя Института электросварки Академии наук Украины, академика и вице-президента Академии наук УССР;

12 апреля — 90 лет со дня рождения Мирослава Поповича (1930–2018), философа, академика Национальной академии наук Украины;

25 июля — 120 лет со дня рождения Зинаиды Аксентевой (1900–1969), ученого, геофизика, члена-корреспондента Академии наук УССР;

11 ноября — 100 лет со дня рождения Андрея Ромоданова (1920–1993), нейрохирурга, академика Академии медицинских наук СССР;

28 ноября — 130 лет со дня рождения Зинаиды Тулуб (1890–1964), писательницы, переводчицы, репрессированного;

21 декабря — 200 лет со дня рождения Платона Симиренко (1820–1863), предпринимателя, мецената, одного из основателей рационального садоводства в Украине.

Напомним, 11 января на Николаевщине в селе Ковалёвка разрушился памятник воинам Второй мировой.