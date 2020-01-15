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«Теслы скоро будут говорить с людьми, если вы этого хотите. Это правда», — написал Илон Маск в Twitter.
К твиту он прикрепил видео, на котором проезжая мимо человека автомобиль «произносит» фразу: «Не стой здесь столбом, запрыгивай».
Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa— Buff Mage (@elonmusk) 12 января 2020 г.
he Verge предполагает, что вероятно звук раздается из специальных внешних динамиков. По новым правилам безопасности, электромобили во время движения должны выдавать искусственный шум. Поэтому компания решила добавлять к своим автомобилям внешние колонки, которые можно использовать и для «говорения».
Также издание считает, что «коммуникабельный» Tesla — это часть более глобального плана Маска по преобразованию электрокаров на автономные такси. Так, предприниматель хочет, чтобы машины, пока их владелец ими не пользуется, «предлагали» людям свои услуги в качестве такси, а для этого Tesla должны «говорить».
Ранее сообщалось, что компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.
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«Теслы скоро будут говорить с людьми, если вы этого хотите. Это правда», — написал Илон Маск в Twitter.
К твиту он прикрепил видео, на котором проезжая мимо человека автомобиль «произносит» фразу: «Не стой здесь столбом, запрыгивай».
Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa— Buff Mage (@elonmusk) 12 января 2020 г.
he Verge предполагает, что вероятно звук раздается из специальных внешних динамиков. По новым правилам безопасности, электромобили во время движения должны выдавать искусственный шум. Поэтому компания решила добавлять к своим автомобилям внешние колонки, которые можно использовать и для «говорения».
Также издание считает, что «коммуникабельный» Tesla — это часть более глобального плана Маска по преобразованию электрокаров на автономные такси. Так, предприниматель хочет, чтобы машины, пока их владелец ими не пользуется, «предлагали» людям свои услуги в качестве такси, а для этого Tesla должны «говорить».
Ранее сообщалось, что компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.