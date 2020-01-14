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Президент Владимир Зеленский подписал указ «Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами».
Указ №10/2020 от 14 января обнародован на сайте главы государства.
Президент поручил Кабинету министров и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания».
Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» Елену Зеленскую.
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Президент Владимир Зеленский подписал указ «Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами».
Указ №10/2020 от 14 января обнародован на сайте главы государства.
Президент поручил Кабинету министров и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания».
Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» Елену Зеленскую.