Президент Владимир Зеленский подписал указ «Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами».

Указ №10/2020 от 14 января обнародован на сайте главы государства.

Президент поручил Кабинету министров и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания».

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» Елену Зеленскую.