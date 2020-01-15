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В течение 2019 года при пересечении контрольного пункт въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях погибли 27 человек.
Об этом сообщил в Facebook представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
«По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ (Контрольный пункт въезда-выезда, — прим.)в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек», — проинформировал Павел Лисянский.
Представитель омбудсмена добавил, что в основном погибшие были людьми пожилого возраста. Также он сообщил, что медицинская помощь гражданам, пересекающим КПВВ, понадобилась за год более 300 раз.
В связи с этим Лисянский обратился к главам военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей с просьбой организовать на контрольном пункте постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи.
«Я уверен, что постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям», — подчеркнул он.
Напомним, по данным ООН, 26 мирных жителей стали жертвами конфликта в Донбассе в 2019 году.
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В течение 2019 года при пересечении контрольного пункт въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях погибли 27 человек.
Об этом сообщил в Facebook представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
«По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ (Контрольный пункт въезда-выезда, — прим.)в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек», — проинформировал Павел Лисянский.
Представитель омбудсмена добавил, что в основном погибшие были людьми пожилого возраста. Также он сообщил, что медицинская помощь гражданам, пересекающим КПВВ, понадобилась за год более 300 раз.
В связи с этим Лисянский обратился к главам военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей с просьбой организовать на контрольном пункте постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи.
«Я уверен, что постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям», — подчеркнул он.
Напомним, по данным ООН, 26 мирных жителей стали жертвами конфликта в Донбассе в 2019 году.