В течение 2019 года при пересечении контрольного пункт въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях погибли 27 человек.

Об этом сообщил в Facebook представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ (Контрольный пункт въезда-выезда, — прим.)в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек», — проинформировал Павел Лисянский.

Представитель омбудсмена добавил, что в основном погибшие были людьми пожилого возраста. Также он сообщил, что медицинская помощь гражданам, пересекающим КПВВ, понадобилась за год более 300 раз.

В связи с этим Лисянский обратился к главам военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей с просьбой организовать на контрольном пункте постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи.

«Я уверен, что постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям», — подчеркнул он.

Напомним, по данным ООН, 26 мирных жителей стали жертвами конфликта в Донбассе в 2019 году.