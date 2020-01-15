Изменения в трудовое законодательство, которые разработало и направило на рассмотрение Верховной Рады правительство, должны помочь создать 1 миллион новых рабочих мест в Украине в течении следующих 5 лет.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает пресс-служба правительства. — Мы планируем до 2024 года создать дополнительный 1 миллион легальных рабочих мест. За эти 5 лет рассчитываем сократить уровень безработицы почти вдвое – до 5%. Государство должно помогать людям легче и быстрее находить работу – не за четыре месяца, как это происходит сейчас, а за два, – сообщил Тимофей Милованов. Предложенными изменениями, в частности, планируют упростить процессы найма и увольнения работников, легализовать неполную занятость, фриланс и другие виды трудоустройства, которые фактически используются в Украине, однако не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует провести реформу сферы занятости в Украине и принять новое трудовое законодательство, в котором будут учитываться такие виды занятости, как работа из дома и работа с гибким графиком.