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Изменения в трудовое законодательство, которые разработало и направило на рассмотрение Верховной Рады правительство, должны помочь создать 1 миллион новых рабочих мест в Украине в течении следующих 5 лет.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает пресс-служба правительства.
— Мы планируем до 2024 года создать дополнительный 1 миллион легальных рабочих мест. За эти 5 лет рассчитываем сократить уровень безработицы почти вдвое – до 5%. Государство должно помогать людям легче и быстрее находить работу – не за четыре месяца, как это происходит сейчас, а за два, – сообщил Тимофей Милованов.
Предложенными изменениями, в частности, планируют упростить процессы найма и увольнения работников, легализовать неполную занятость, фриланс и другие виды трудоустройства, которые фактически используются в Украине, однако не соответствуют требованиям действующего законодательства.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует провести реформу сферы занятости в Украине и принять новое трудовое законодательство, в котором будут учитываться такие виды занятости, как работа из дома и работа с гибким графиком.
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Изменения в трудовое законодательство, которые разработало и направило на рассмотрение Верховной Рады правительство, должны помочь создать 1 миллион новых рабочих мест в Украине в течении следующих 5 лет.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает пресс-служба правительства.
— Мы планируем до 2024 года создать дополнительный 1 миллион легальных рабочих мест. За эти 5 лет рассчитываем сократить уровень безработицы почти вдвое – до 5%. Государство должно помогать людям легче и быстрее находить работу – не за четыре месяца, как это происходит сейчас, а за два, – сообщил Тимофей Милованов.
Предложенными изменениями, в частности, планируют упростить процессы найма и увольнения работников, легализовать неполную занятость, фриланс и другие виды трудоустройства, которые фактически используются в Украине, однако не соответствуют требованиям действующего законодательства.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует провести реформу сферы занятости в Украине и принять новое трудовое законодательство, в котором будут учитываться такие виды занятости, как работа из дома и работа с гибким графиком.