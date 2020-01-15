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Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке и готова отправить 20 военнослужащих, когда работа миссии в регионе продолжится.
Об этом шла речь 14 января в штаб-квартире НАТО на встрече вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном манге, передаёт Министерство обороны.
— Я проинформировал заместителя Генсека, что в Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма, - рассказал Дмитрий Кулеба.
Реагируя на сообщения украинской стороны, заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.
Напомним, что Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинской стороне бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, сбитого иранскими военными близ Тегерана.
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Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке и готова отправить 20 военнослужащих, когда работа миссии в регионе продолжится.
Об этом шла речь 14 января в штаб-квартире НАТО на встрече вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном манге, передаёт Министерство обороны.
— Я проинформировал заместителя Генсека, что в Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма, - рассказал Дмитрий Кулеба.
Реагируя на сообщения украинской стороны, заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.
Напомним, что Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинской стороне бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, сбитого иранскими военными близ Тегерана.