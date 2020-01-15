Кабинет министров Украины назначил новым главой Национального агентства по предупреждению коррупции (НАЗК) Александра Новикова.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет ТСН.

- Перед ним стоит важная задача - обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное - показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции, - отметил Алексей Гончарук.

Сам Александр Новиков отметил, что Агентство должно сделать невозможным пребывание на госслужбе лиц, прибегающих к коррупции и незаконно обогащаются.

- Главное - это сформировать нулевую толерантность на госслужбе до коррупционных практик, - приводит его цитату Transparency International.

Александр Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет. В частности он поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.