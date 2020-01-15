С декабря 2019 года в Днепропетровской области правоохранители закрыли 383 незаконных игорных заведения.

Об этом сообщил заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Максим Скрыпник, передаёт Интерфакс-Украина.

— В конце 2019 года Кабмин активизировал работу по противодействию распространению игорного бизнеса под видом государственных лотерей. В области продолжаем работу по борьбе с такими незаконными заведениями. Начиная с декабря 2019 года в области прекратили работу 383 игорные заведения. По зафиксированным фактам противоправной деятельности открыто 61 уголовное производство, - приводит слова Скрыпника пресс-служба ОГА.

В целом изъято около 5 тысяч единиц оборудования и компьютерной техники.

Ранее сообщалось, что в Украине прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений.