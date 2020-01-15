В Житомирской области задержали банду, которая в течение длительного времени принудительно удерживала 7 мужчин и использовала их на разных работах.

Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.

Сообщается, что 4 человека насильно удерживали 7 человек в трудовом рабстве, перед этим забрав у них личные документы.

— Среди удерживаемых были мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, некоторые из них имели инвалидность. При обращении с людьми применяли насилие для угнетения их воли, привлекали других лиц для контроля их перемещения, запрещали покидать места так называемого «проживания» и «работы», незаконными действиями пресекали попытки сопротивления, - сказано в сообщении.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили 6-х человек, среди которых гражданин Беларуси. Людей в течение длительного времени принудительно удерживали с целью трудовой эксплуатации в ненадлежащих условиях проживания и питания.

Кроме того, в бытовых помещениях, в ходе обысков обнаружили холодное огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы, взрывчатку.

Напомним, что на Запорожье директор интерната сдавал несовершеннолетних детей в трудовое рабство.