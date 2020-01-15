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Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев и Н-11 Днепр - Николаев.
Об этом после заседания правительства сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Глава Министерства отметил, что в первую очередь предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на наиболее разрушенных участках автомобильных дорог по основным маршрутам и продолжение строительства и ремонта объектов, работы на которых начато в прошлые годы, в частности: М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка Каменка (через Винницу), Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, Строительство южного обхода Днепра, Н-26 Чугуев - Меловое (через Старобельск), Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог), Н-03 Житомир - Черновцы.
- В 2020 году с Дорожного фонда будет направлено 31 миллиард 528 миллионов 105 тысяч гривен на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Правительством уже утвержден перечень таких объектов. Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов. Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель - отремонтировать 4000 километров дорог 2020 года, - отметил Владислав Криклий.
Ранее, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году в Украине будут уделять внимание трассе Н-11 и Н-14.
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Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев и Н-11 Днепр - Николаев.
Об этом после заседания правительства сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Глава Министерства отметил, что в первую очередь предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на наиболее разрушенных участках автомобильных дорог по основным маршрутам и продолжение строительства и ремонта объектов, работы на которых начато в прошлые годы, в частности: М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка Каменка (через Винницу), Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, Строительство южного обхода Днепра, Н-26 Чугуев - Меловое (через Старобельск), Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог), Н-03 Житомир - Черновцы.
- В 2020 году с Дорожного фонда будет направлено 31 миллиард 528 миллионов 105 тысяч гривен на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Правительством уже утвержден перечень таких объектов. Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов. Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель - отремонтировать 4000 километров дорог 2020 года, - отметил Владислав Криклий.
Ранее, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году в Украине будут уделять внимание трассе Н-11 и Н-14.