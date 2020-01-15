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Итальянская полиция в среду пресекла масштабную аферу мафии на Сицилии по краже денежных средств, предназначенных для фермеров от властей Евросоюза.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.
В итальянской прокуратуре сообщили, что в ходе рейдов в городе Мессина были арестованы 94 человек. Среди них - главы двух мафиозных кланов, нотариус, предприниматели и государственные служащие, которые были ответственны за получение денежных средств фермерами.
По данным полиции, мафиозные кланы провели сотни мошеннических операций, в ходе которых украли примерно 10 млн евро из фондов ЕС. Сотрудники полиции отмечают, что местные жители "смирились" с присутствием и деятельностью мафии.
В декабре 2019 года в Италии правоохранители провели спецоперацию по борьбе с мафиозным кланом Ндрангета, в ходе которой задержали более 300 его вероятных участников.
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Итальянская полиция в среду пресекла масштабную аферу мафии на Сицилии по краже денежных средств, предназначенных для фермеров от властей Евросоюза.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.
В итальянской прокуратуре сообщили, что в ходе рейдов в городе Мессина были арестованы 94 человек. Среди них - главы двух мафиозных кланов, нотариус, предприниматели и государственные служащие, которые были ответственны за получение денежных средств фермерами.
По данным полиции, мафиозные кланы провели сотни мошеннических операций, в ходе которых украли примерно 10 млн евро из фондов ЕС. Сотрудники полиции отмечают, что местные жители "смирились" с присутствием и деятельностью мафии.
В декабре 2019 года в Италии правоохранители провели спецоперацию по борьбе с мафиозным кланом Ндрангета, в ходе которой задержали более 300 его вероятных участников.