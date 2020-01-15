Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину на топ-должность в Ватикане.

Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по многосторонним отношениям.

Также сообщается, что Ди Джованни работает в Госсекретариате Святого Престола с 1993 года. Изначально занималась вопросами, которые касаются сферы многосторонности, прежде всего, мигрантов и беженцев, международного гуманитарного права, положения женщин, коммуникации, интеллектуальной собственности и туризма.

Напомним, Папа Римский Франциск во время традиционного Рождественского послания «Urbi et Orbi» («Граду и миру») напомнил о необходимости установления мира в Украине, Сирии и Венесуэле.