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Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину на топ-должность в Ватикане.
Об этом сообщает Associated Press.
Сообщается, что Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по многосторонним отношениям.
Также сообщается, что Ди Джованни работает в Госсекретариате Святого Престола с 1993 года. Изначально занималась вопросами, которые касаются сферы многосторонности, прежде всего, мигрантов и беженцев, международного гуманитарного права, положения женщин, коммуникации, интеллектуальной собственности и туризма.
Напомним, Папа Римский Франциск во время традиционного Рождественского послания «Urbi et Orbi» («Граду и миру») напомнил о необходимости установления мира в Украине, Сирии и Венесуэле.
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Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину на топ-должность в Ватикане.
Об этом сообщает Associated Press.
Сообщается, что Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по многосторонним отношениям.
Также сообщается, что Ди Джованни работает в Госсекретариате Святого Престола с 1993 года. Изначально занималась вопросами, которые касаются сферы многосторонности, прежде всего, мигрантов и беженцев, международного гуманитарного права, положения женщин, коммуникации, интеллектуальной собственности и туризма.
Напомним, Папа Римский Франциск во время традиционного Рождественского послания «Urbi et Orbi» («Граду и миру») напомнил о необходимости установления мира в Украине, Сирии и Венесуэле.