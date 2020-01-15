Прибрежная зона в Очакове в Николаевской области, где почти пол километра прибрежных склонов сползли к морю, нуждается в берегоукреплении.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Руководитель отдела архитектуры Очаковского городского совета Людмила Богун заявила, что эта прибрежная территория нуждается в «инженерной защите» и подобные работы необходимо проводить комплексно.

— Территория нуждается в инженерной защите. Такие работы делаются комплексно, - отметила Людмила Богун.

В настоящее время оползень в Очакове еще не прекратился.

— Порядка 10-15 сантиметров в сутки продолжается движение, - рассказал заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков.

Для безопасности местных жителей самые опасные участки оползня будут ограждены. Там также установят предупредительные знаки.

Отметим, что 11 января 2020 года состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при исполнительном комитете Очаковского горсовета, где было решено обратиться в компетентные органы для проведения обследования гидрогеологических условий оползневых и оползнеопасных территорий, для профессиональной оценки последствий оползня и предоставление планировочных решений и рекомендаций по их устранению.

Ранее сообщалось, что из-за масштабного оползня в Очакове базы отдыха рискуют уйти под воду.