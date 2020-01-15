Кабинет Министров Украины установил фактическое количество населения в стране и намерен обнародовать данные электронной переписи в ближайшие недели.

Об этом заявил 15 янвраря на брифинге министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

«Мы уже получили предварительные результаты, очень интересные... Я надеюсь, что мы с вами ими поделимся уже на этой или максимум на следующей неделе. Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик. Все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться первыми результатами», — сказал он.

Дмитрий Дубилет добавил, что в Правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

«У нас еще происходят дискуссии по данному вопросу. Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно. Это лишние деньги, лишние расходы для бюджета, которые приносят очень спорный результат», — заявил министр.

Напомним, что в правительстве рассматривали возможность проведения переписи населения с помощью онлайн-инструментов.