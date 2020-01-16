Оккупационные «власти» Крыма назвали улицу в Симферополе в честь убитого главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко.

Об этом сообщил в Facebook «депутат» российской Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

По его словам, в среду, 15 января, оккупационные «власти» незаконно аннексированного Крыма приняли решение назвать улицу в новом жилом квартале Симферополе именем главаря боевиков так называемой «Донецкой народной республики».

Речь идет об одной из улиц в микрорайоне «Крымская роза». В будущем на улице, по словам Козенко, намерены высадить аллею роз, поскольку именно с этим цветком ассоциируется Донецк.

Помимо этого, «депутат» рассказал, что с инициативой присвоить улице имя Захарченко выступил «интеграционный комитет «Россия — Донбасс», вопрос рассматривался с прошлого года.

Напомним, главарь террористической организации «ДНР» Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 в центре оккупированного Донецка в результате взрыва в кафе «Сепар». По информации экс-главы СБУ Василия Грицака, главарь «ДНР» Александр Захарченко приехал в кафе «Сепар» в оккупированном Донецке на поминальный ужин в связи со смертью российского певца Иосифа Кобзона.