|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:30
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:23
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.85 грн
Последнее десятилетие стало самым теплым на Земле за все время ведения климатических наблюдений.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что, по данным NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и метеорологической службы Великобритании (UK Met Office), 2019 год стал вторым самым теплым после 1850.
В то же время, последние 5 лет были самыми жаркими из последних 170 лет. Средняя температура на каждый этот год выше более чем на 1 градус по Цельсию, чем в доиндустриальную эпоху.
По прогнозу, в 2020 году тенденция глобального потепления будет сохраняться.
Как сообщалось, 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Последнее десятилетие стало самым теплым на Земле за все время ведения климатических наблюдений.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что, по данным NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и метеорологической службы Великобритании (UK Met Office), 2019 год стал вторым самым теплым после 1850.
В то же время, последние 5 лет были самыми жаркими из последних 170 лет. Средняя температура на каждый этот год выше более чем на 1 градус по Цельсию, чем в доиндустриальную эпоху.
По прогнозу, в 2020 году тенденция глобального потепления будет сохраняться.
Как сообщалось, 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.