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В Николаеве владелец автомобиля Volkswagen Passat обратился в региональный сервисный центр МВД для перерегистрации автомобиля и случайно выяснил, что у его автомобиля поддельный идентификационный номер кузова.
Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.
— В последние дни прошлого года, в сервисный центр в Николаеве, обратился владелец Volkswagen Passat для перерегистрации своего автомобиля. Однако, эксперты, после проведенного исследования пришли к выводу, что идентификационный номер кузова поддельный. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства, - сказано в сообщении.
В марте 2019 года в Николаеве патрульная полиция за нарушения Правил дорожного движения остановила автомобиль Renault Trafic, который оказался с поддельными номерами
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В Николаеве владелец автомобиля Volkswagen Passat обратился в региональный сервисный центр МВД для перерегистрации автомобиля и случайно выяснил, что у его автомобиля поддельный идентификационный номер кузова.
Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.
— В последние дни прошлого года, в сервисный центр в Николаеве, обратился владелец Volkswagen Passat для перерегистрации своего автомобиля. Однако, эксперты, после проведенного исследования пришли к выводу, что идентификационный номер кузова поддельный. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства, - сказано в сообщении.
В марте 2019 года в Николаеве патрульная полиция за нарушения Правил дорожного движения остановила автомобиль Renault Trafic, который оказался с поддельными номерами