Маленькому жителю Николаева 7-месячному Никите Торбе врачи диагностировали злокачественную раковую опухоль головного мозга, малышу необходима помощь в сборе средств на лечение.

Сейчас малыш находится в реанимации в тяжелом состоянии, сказано в письме, которое пришло на редакционную почту НикВести.

— Родителям очень нужна помощь всех неравнодушных. Именно сейчас они в поисках надежной клиники и собирают средства на лечение. Трудно поверить в это, кажется, что это страшный сон, но родители, родные и друзья не опускают руки и прикладывают все усилия, чтобы спасти маленькое Чудо. Именно поэтому мы сейчас занимаемся сбором всех необходимых документов и средств на лечение за рубежом. Предоставляем копии официальных документов, а также реквизиты для переводов. Также просим о молитве за здоровье Никитки. Родители Никиты Андрей и Екатерина Торбы карта Приватбанка 5168742730297169, карта отца 5168745603787943 Торба Андрей Владимирович. Телефон мамы Никиты 0504067708.