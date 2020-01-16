|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:30
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:23
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.9 грн
В индонезийской провинции Южная Суматра полностью ушли под воду два необитаемых острова из-за глобального потепления.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Straits Times.
Отмечается, что эти острова были необитаемыми. Остров Бетет были частью национального парка Бербак-Сембіланг.
— Острова Бетет и Гундул, которые технически находятся в регентстве Баньюасин, ушли под воду и сейчас находятся на 1-3 м ниже уровня моря, - говорится в сообщении.
Также есть вероятность исчезновения еще четыре острова, входящие в состав этой провинции. В частности, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке. Острова Калонг и Салах Нама - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат - около 3 м над водой.
Салах Нама все еще заселен, несмотря на то, что с 1990-х годов местные жители постепенно начали покидать его, в том числе из-за повышения уровня воды.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения в столице Индонезии Джакарте и прилегающих районах погибли по меньшей мере 43 человека.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
В индонезийской провинции Южная Суматра полностью ушли под воду два необитаемых острова из-за глобального потепления.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Straits Times.
Отмечается, что эти острова были необитаемыми. Остров Бетет были частью национального парка Бербак-Сембіланг.
— Острова Бетет и Гундул, которые технически находятся в регентстве Баньюасин, ушли под воду и сейчас находятся на 1-3 м ниже уровня моря, - говорится в сообщении.
Также есть вероятность исчезновения еще четыре острова, входящие в состав этой провинции. В частности, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке. Острова Калонг и Салах Нама - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат - около 3 м над водой.
Салах Нама все еще заселен, несмотря на то, что с 1990-х годов местные жители постепенно начали покидать его, в том числе из-за повышения уровня воды.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения в столице Индонезии Джакарте и прилегающих районах погибли по меньшей мере 43 человека.