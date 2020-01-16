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Генеральный директор Николаевской ТЭЦ Юрий Кишко заявил, что жалобы, которые абоненты оставляют на странице предприятия в Facebook не имеют юридической силы.
Об этом Юрий Кишко сообщил сегодня 16 января в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент НикВести.
В ходе пресс-конференции жительница Николаева спросила почему люди не получают ответы на свои вопросы на странице предприятия в Facebook, Юрий Кишко ответил, что такие ответы не имеют юридической силы.
— Что касается страниц в Facebook и всех других страниц - это конечно хорошо. Но бывают разные случаи, например закроется завтра Facebook, или еще что нибудь. И наши с вами отношения, которые происходили на страницах в соцсети они пропадут. И самое главное, напрмиер я вам предоставлю ответ, который вас не устроит и вы захотите отстаивать свои интересы в суде, вы имеете на это полное право и что вы в суд предоставите? Страницу из Facebook? Скриншот? Поэтому что вы будете предъявлять? А если есть документ - ответы будут обязательно, - сказал Юрий Кишко.
Напомним, национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, уже в следующем отопительном сезоне повысит тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской ТЭЦ» для населения.
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Генеральный директор Николаевской ТЭЦ Юрий Кишко заявил, что жалобы, которые абоненты оставляют на странице предприятия в Facebook не имеют юридической силы.
Об этом Юрий Кишко сообщил сегодня 16 января в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент НикВести.
В ходе пресс-конференции жительница Николаева спросила почему люди не получают ответы на свои вопросы на странице предприятия в Facebook, Юрий Кишко ответил, что такие ответы не имеют юридической силы.
— Что касается страниц в Facebook и всех других страниц - это конечно хорошо. Но бывают разные случаи, например закроется завтра Facebook, или еще что нибудь. И наши с вами отношения, которые происходили на страницах в соцсети они пропадут. И самое главное, напрмиер я вам предоставлю ответ, который вас не устроит и вы захотите отстаивать свои интересы в суде, вы имеете на это полное право и что вы в суд предоставите? Страницу из Facebook? Скриншот? Поэтому что вы будете предъявлять? А если есть документ - ответы будут обязательно, - сказал Юрий Кишко.
Напомним, национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, уже в следующем отопительном сезоне повысит тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской ТЭЦ» для населения.