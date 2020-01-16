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Офис генерального прокурора объявил о старте приема документов на вакантные должности – ищут людей, которые не работали «в системе».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
— Со следующей недели мы начинаем прием документов на вакантные должности в Офис Генерального прокурора. Мы ищем профессиональных и добропорядочных специалистов, которые не работали в старой прокуратуре, и имеют потенциал эффективно работать и стать будущим новой прокуратуры, – говорится в сообщении.
Документы просят подавать людей, имеющих профильное образование, безупречную репутацию и желание «сделать карьерный шаг вперед и начать менять систему изнутри».
Отбор будет проходить в несколько этапов: 1. анонимный компьютерный тест на знание законодательства и тест на общие способности и навыки, 2. собеседование, частью которой будет выполнение практического задания, 3. стажировка.
Напомним, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в 2020 году планирует провести переаттестацию сотрудников региональных и местных прокуратур.
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Офис генерального прокурора объявил о старте приема документов на вакантные должности – ищут людей, которые не работали «в системе».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
— Со следующей недели мы начинаем прием документов на вакантные должности в Офис Генерального прокурора. Мы ищем профессиональных и добропорядочных специалистов, которые не работали в старой прокуратуре, и имеют потенциал эффективно работать и стать будущим новой прокуратуры, – говорится в сообщении.
Документы просят подавать людей, имеющих профильное образование, безупречную репутацию и желание «сделать карьерный шаг вперед и начать менять систему изнутри».
Отбор будет проходить в несколько этапов: 1. анонимный компьютерный тест на знание законодательства и тест на общие способности и навыки, 2. собеседование, частью которой будет выполнение практического задания, 3. стажировка.
Напомним, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в 2020 году планирует провести переаттестацию сотрудников региональных и местных прокуратур.