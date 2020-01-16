Заводской районный суд Николаева отпустил бывшего сотрудника полиции, которого подозревают в избиении и ограблении одесского фермера.

Об этом сообщается в сюжете «Думская ТВ».

Как известно, 14 июля 209 года в пригороде райцентра Березовка Одесской области группа людей избила, ранила ножом, а также украли у фермера 30 тысяч долларов и 213 тысяч гривен. В результате нападения фермер получил 6 ножевых ранений.

По мнению пострадавшего Александра Пилипенко, причиной нападения стал конфликт мужду ним и Виктором Полюганичем. Фермер рассказал, что его оппонент отобрал у него тысячу гектаров земли в Ширяевском районе, селах Малигоново и Копейково, таким образом украл зерна на десятки миллионов гривен. После этого, по словам фермера, он два года добивался расследования от правоохранителей, однако тщетно. Также пострадавший рассказал, что после этого от отчаяния он расклеил по Березовке плакаты, где обличал рейдеров. Именно это, считает Александр Пилипенко, и стало причиной нападения.

По словам одесского фермера Александра Пилипенко, в июле прошло года экс-работник полиции 6 раз ударил его ножом, а после украл 30 тысяч долларов и 213 тысяч гривен.

— Судья не вынесла ему приговор, а просто его отпустила опираясь на то, что просто не явился прокурор. Но как, если он уже ехал в суд, - сказал пострадавший фермер Александр Пилипенко.

Дело ведет Государственное бюро расследований расположенное в Николаев, поэтому его рассматривает Заводский районный суд Николаева.

Сообщается, что заседание, как таковое, не состоялось. Глава учреждения говорит, что согласно статьи 191 УПК Украины подозреваемого должны только доставить в суд.

— Тут сыграли роль определенные моменты. Во-первых, это ночное время. Все устали. Активная роль адвокатов, которые, по моему мнению, перекрутили закон и ввели в заблуждение, - сказал представитель Заводского районного суда Николаева Сергей Щербина.

Отмечается, что после этого суд назначил дату заседания на 13 января, однако подозреваемый на него не пришел и на сегодняшний день остается на свободе.

Напомним, что на Николаевщине правоохранители задержали подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко».