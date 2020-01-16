В Киевской области правоохранители раскрыли четырех злоумышленников, которые сбывали наркотические и сильнодействующие препараты, в том числе метадон и соннат.

В состав группировки входил доктор, сообщили на странице областной полиции в Facebook.

Врач семейной практики в Белой Церкви незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного употребления для их приобретения в аптеках. Дальше злоумышленники продавали их наркозависимым.

— Полицейские совершили четыре оперативные закупки и провели шесть санкционированных обысков, где изъяли наркотические средства и банковские карты, при помощи которых совершали финансовые операции, мобильные телефоны и другие доказательства, – уточнили правоохранители.

Отмечается, что двоих человек задержали, следователи будут изучать «врачебную помощь» одного из подозреваемых.

Напомним, что двое военных отдела пограничной службы «Николаев» Херсонского пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины были задержаны сотрудниками СБУ за систематический сбыт наркотиков в июле.