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В Киевской области правоохранители раскрыли четырех злоумышленников, которые сбывали наркотические и сильнодействующие препараты, в том числе метадон и соннат.
В состав группировки входил доктор, сообщили на странице областной полиции в Facebook.
Врач семейной практики в Белой Церкви незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного употребления для их приобретения в аптеках. Дальше злоумышленники продавали их наркозависимым.
— Полицейские совершили четыре оперативные закупки и провели шесть санкционированных обысков, где изъяли наркотические средства и банковские карты, при помощи которых совершали финансовые операции, мобильные телефоны и другие доказательства, – уточнили правоохранители.
Отмечается, что двоих человек задержали, следователи будут изучать «врачебную помощь» одного из подозреваемых.
Напомним, что двое военных отдела пограничной службы «Николаев» Херсонского пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины были задержаны сотрудниками СБУ за систематический сбыт наркотиков в июле.
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В Киевской области правоохранители раскрыли четырех злоумышленников, которые сбывали наркотические и сильнодействующие препараты, в том числе метадон и соннат.
В состав группировки входил доктор, сообщили на странице областной полиции в Facebook.
Врач семейной практики в Белой Церкви незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного употребления для их приобретения в аптеках. Дальше злоумышленники продавали их наркозависимым.
— Полицейские совершили четыре оперативные закупки и провели шесть санкционированных обысков, где изъяли наркотические средства и банковские карты, при помощи которых совершали финансовые операции, мобильные телефоны и другие доказательства, – уточнили правоохранители.
Отмечается, что двоих человек задержали, следователи будут изучать «врачебную помощь» одного из подозреваемых.
Напомним, что двое военных отдела пограничной службы «Николаев» Херсонского пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины были задержаны сотрудниками СБУ за систематический сбыт наркотиков в июле.