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Сегодня, 16 января в Николаеве в канун празднования Крещения водолазы проводят очистку речного дна в местах погружения в воду горожан.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Сообщается, что водолазы очистили реку от значительного количества мусора: ветвей, бутылок от алкогольных напитков, шин, кусков бетона.
— Кроме нижней набережной, очищаем также места купания в Корабельном районе, на Намыве и в Яхт-клубе. Обследование осуществляют специалисты областной федерации подводной деятельности и спорта. 19 января, в местах массового погружения будут дежурить спасатели, чтобы при необходимости оказать гражданам помощь, - сказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета Александр Герасименя.
Напомним, что 19 января 2019 года христиане восточного обряда отпраздновали Крещение Господне, что является третьим и завершающим праздником рождественско-новогоднего цикла.
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Сегодня, 16 января в Николаеве в канун празднования Крещения водолазы проводят очистку речного дна в местах погружения в воду горожан.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Сообщается, что водолазы очистили реку от значительного количества мусора: ветвей, бутылок от алкогольных напитков, шин, кусков бетона.
— Кроме нижней набережной, очищаем также места купания в Корабельном районе, на Намыве и в Яхт-клубе. Обследование осуществляют специалисты областной федерации подводной деятельности и спорта. 19 января, в местах массового погружения будут дежурить спасатели, чтобы при необходимости оказать гражданам помощь, - сказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета Александр Герасименя.
Напомним, что 19 января 2019 года христиане восточного обряда отпраздновали Крещение Господне, что является третьим и завершающим праздником рождественско-новогоднего цикла.