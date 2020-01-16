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Указ опубликовали на сайте главы государства.
— Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, — говорится в указе.
Призывы в армию в 2020 году должны состояться в апреле-июне и октябре-декабре.
Кроме этого, Владимир Зеленский постановил освободить из срочной службы военных, которые уже отслужили.
Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что Министерстве обороны планирует инициировать возвращение призыва на срочную службу в армию с 18 лет.
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Указ опубликовали на сайте главы государства.
— Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, — говорится в указе.
Призывы в армию в 2020 году должны состояться в апреле-июне и октябре-декабре.
Кроме этого, Владимир Зеленский постановил освободить из срочной службы военных, которые уже отслужили.
Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что Министерстве обороны планирует инициировать возвращение призыва на срочную службу в армию с 18 лет.