Указ опубликовали на сайте главы государства.

— Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, — говорится в указе.

Призывы в армию в 2020 году должны состояться в апреле-июне и октябре-декабре.

Кроме этого, Владимир Зеленский постановил освободить из срочной службы военных, которые уже отслужили.

Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что Министерстве обороны планирует инициировать возвращение призыва на срочную службу в армию с 18 лет.