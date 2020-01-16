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Центральный районный суд Николаева не смог рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для 21-летнего Виктора Лобанова, который подозревается в совершении 7 декабря ДТП, в результате которого погибли два человека и еще двое травмировались.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
На заседании судья зачитал письмо от начальника СИЗО, в котором он сообщил, что Виктор Лобанов находится на стационарном лечении в Больнице скорой медпомощи Николаева и не может находиться на заседании суда.
В связи с отсутствием подозреваемого судья принял решение перенести заседание на 28 января.
Напомним, что ночью, 7 декабря, в результате аварии в Николаеве погиб таксист Daewoo Lanos и его пассажир, 21-летний водитель Lexus и двое его пассажиров пострадали.
Следователи задержали водителя Lexus и объявили ему о подозрении в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. После ДТП таксисты перекрыли Варваровский мост в Николаеве, с требованием привлечь к ответственности 21-летнего водителя Lexus.
Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Александр Анохин заявил, что подозреваемый имеет проблемы со здоровьем и должен находиться в больнице. В то же время, отец 21-летнего подозреваемого заявил, что его сын «не убийца, не мажор», а также принёс соболезнования семьям погибших.
В понедельник, 9 декабря, в полиции рассказали подробности данного ДТП. В тот же день Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога для Виктора Лобанова, который подозревают в совершении 7 декабря ДТП.
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Центральный районный суд Николаева не смог рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для 21-летнего Виктора Лобанова, который подозревается в совершении 7 декабря ДТП, в результате которого погибли два человека и еще двое травмировались.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
На заседании судья зачитал письмо от начальника СИЗО, в котором он сообщил, что Виктор Лобанов находится на стационарном лечении в Больнице скорой медпомощи Николаева и не может находиться на заседании суда.
В связи с отсутствием подозреваемого судья принял решение перенести заседание на 28 января.
Напомним, что ночью, 7 декабря, в результате аварии в Николаеве погиб таксист Daewoo Lanos и его пассажир, 21-летний водитель Lexus и двое его пассажиров пострадали.
Следователи задержали водителя Lexus и объявили ему о подозрении в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. После ДТП таксисты перекрыли Варваровский мост в Николаеве, с требованием привлечь к ответственности 21-летнего водителя Lexus.
Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Александр Анохин заявил, что подозреваемый имеет проблемы со здоровьем и должен находиться в больнице. В то же время, отец 21-летнего подозреваемого заявил, что его сын «не убийца, не мажор», а также принёс соболезнования семьям погибших.
В понедельник, 9 декабря, в полиции рассказали подробности данного ДТП. В тот же день Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога для Виктора Лобанова, который подозревают в совершении 7 декабря ДТП.