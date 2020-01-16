Речь идет о рекламе на телевидении, радио, а также в печатных изданиях, сообщает Громадське.

В то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, которые вещают на одном или нескольких официальных языках Евросоюза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС.

Кроме этого, печатные СМИ, издаваемые на одном из официальных языков ЕС, могут размещать рекламу на этом же языке.

Нарушение этих положений влечет за собой административный штраф в размере 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн, или $141,77-212,66). Если нарушение совершено впервые, то может быть просто предупреждение.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».